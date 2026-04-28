Прокурорами Миколаївської обласної прокуратури скеровано до суду обвинувальний акт щодо 20-річного мешканця Одеської області, який готував терористичний акт у місті Миколаєві у жовтні 2025 року.

Про це пише Миколаївська обласна прокуратура у Фейсбуцi.

Слідством встановлено, що чоловік потрапив у поле зору російських спецслужб, коли шукав «легкий заробіток» у Telegram-каналах. Після вербування він отримав від куратора інструкції щодо виготовлення вибухового пристрою.

Чоловік мав замаскувати вибухівку під вогнегасник, спорядити її металевими гайками для підсилення уражаючої дії та залишити за визначеними координатами у Миколаєві. Надалі російські спецслужби планували дистанційно активувати вибух — через дзвінок на мобільний телефон, підключений до пристрою.

Контррозвідка СБУ поетапно документувала діяльність агента та затримала його на фінальному етапі підготовки злочину. Під час обшуків в орендованій квартирі вилучено недороблений вибуховий пристрій і смартфон із доказами співпраці з окупантами.

Його дії кваліфіковано за ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 258 КК України — готування до вчинення терористичного акту за попередньою змовою групою осіб.

Обвинувачений перебуває під вартою. Йому загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Досудове розслідування здійснювалося СБУ в Миколаївській області.