Польща провела обмін в’язнями із Білоруссю у форматі «п’ять на п’ять».

Про це повідомляє RMF24.

Посол США в Білорусі Джон Коул заявив, що його команда домоглася звільнення з Білорусі трьох поляків та двох молдаван. Серед звільнених — журналіст Анджей Почобут, який провів у білоруській в’язниці п’ять років за критику білоруського лідера Олександра Лукашенка.

– Це приклад чудового альянсу зі США; цей день не був би можливим без президента Дональда Трампа та його рішень. Той факт, що у нас був хтось для обміну, дуже допоміг, але цього б не сталося без Дональда Трампа, – сказав на конференції міністр закордонних справ та віце-прем’єр Радослав Сікорський.

Це був обмін полоненими між Росією та Білоруссю з одного боку, та Польщею та Білоруссю з іншого, додав він.

Білоруські медіа написали, що цей обмін став «кульмінацією складного та тривалого переговорного процесу між КДБ Білорусі та Польською розвідувальною службою, який проводився за прямим наказом президента Білорусі». Ці переговори, мовляв, почалися у вересні 2025 року, у них брали участь сім країн.

Натомість Польща віддала РФ російського археолога Олександра Бутягіна, затриманого на запит України, попри те, що раніше польський суд схвалив його екстрадицію в Україну, пише російська служба BBC і Громадське.