Колишнього заступника міністра фінансів Польщі Кшиштофа Толвінського визнали винним у розпалюванні національної ворожнечі за образливі заяви про українців.

Про це пише Gazeta Wyborcza і Громадське.

Прокуратура двічі закривала справу Толвінського, не виявивши кримінальних правопорушень. Попри це, український журналіст та громадський активіст Ігор Кравець за підтримки польського Центру моніторингу расистської та ксенофобської поведінки подав нову заяву.

У ній цитували образливі заяви ексзаступника міністра щодо українців, серед яких такі: «Бандерівська голота, примітиви, єдиною метою яких є знищення нашої культури й порядку!» та «Ми повинні позбутися їх, перш ніж ця українська зараза повністю інфікує наше суспільство!».

Білостоцький районний суд визнав Толвінського винним у злочинах, мотивованих ненавистю на національному ґрунті. Суд підтвердив, що з 30 березня 2022 року до 10 травня 2022 року він ображав українців через їхню національну приналежність, а також публічно підбурював до ненависті проти них.

Адвокатка Центру моніторингу расистської та ксенофобської поведінки Магдалена Спісак сказала, що суд визнав недостовірною стратегію захисту, яку обрав Толвінський: той апелював до історичного контексту, виправдовуючи свої образи щодо українців.

«Важливо, що обвинувачений використовував термін “бандерівці” як взаємозамінний для позначення українців, що не можна прийняти. Цей вирок також слугує нагадуванням про те, що під час публікації контенту в інтернеті необхідно враховувати юридичну відповідальність за свої слова», — пояснює вона.

Сам Толвінський заявив, що не згоден із вироком, однак назвав його «політичним питанням», яке «покращує моє політичне резюме», та «честю» для себе.

Політик є відкритим прихильником Білорусі під керівництвом Олександра Лукашенка: Білорусь він вважає «однією з найкраще керованих країн», а Лукашенка — «державним діячем, справжнім політиком». Також він не раз публікував у соцмережах прокремлівські заяви.

Зокрема, за день до отримання вироку він оголосив у соціальних мережах, що візьме участь у заходах на честь закінчення Другої світової війни на цвинтарі радянських солдатів у Варшаві з гаслом «Польськість — це не русофобія».