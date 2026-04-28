Народний депутат Сергій Лабазюк потрапив у дорожньо-транспорту пригоду ввечері 27 квітня у Хмельницькому, з травмами його госпіталізували.

Про аварію Лабазюк повідомив у Фейсбуці.

-Тільки прийшов до тями після ДТП. Як «сніг на голову» від спокійної поїздки ввечері додому.

Був на пасажирському місці ззаду, незважаючи на це отримав переломи, забої та ряд неприємностей.

Їхали спокійно в межах швидкісного режиму (там і немає де розігнатися). На жаль, водій BMW знайшов таку можливість, вилетів на нашу (зустрічну) смугу і вчинив лобове зіткнення.

Бачу вже ряд маніпуляційного хайпу, що шириться соцмережами і деякими медіа, тому інформую, що до ЄРДР внесено відомості про правопорушення з боку водія BMW.

Фото та відео не залишають сумнівів щодо винуватця. Сподіваюся за пару тижнів бути на ногах та повернутися до роботи. Всім мирного дня, – написав нардеп.

У поліції Хмельницької області повідомили, що ДТП сталася 27 квітня близько 20:45 на перехресті вулиць Кам’янецької та Тернопільської у Хмельницькому – там зіткнулися автомобілі BMW під керуванням 20-річного хмельничанина та Land Rover, за кермом якого перебував 40-річний місцевий житель.

У результаті ДТП 45-річний пасажир Land Rover дістав тілесні ушкодження і був госпіталізований. Також травмувався 17-річний пасажир BMW, якого доправили до лікарні.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило потерпілим тілесні ушкодження) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, що у 2024 році Антикорупційні органи України завершили досудове розслідування стосовно народних депутатів України Сергія Лабазюка (група “За майбутнє”) та Андрія Одарченка (фракція “Слуга народу”), яких викрили на наданні неправомірної вигоди топпосадовцям у сфері відновлення.

За інформацією прокуратури, один із народних депутатів запропонував топпосадовцю надати йому неправомірну вигоду за забезпечення ухвалення міжвідомчою робочою групою рішення про виділення з фонду ліквідації наслідків збройної агресії коштів на ремонт будівель університету, в якому народний обранець продовжує обіймати посаду ректора (дію контракту якого призупинено). “Пропонована сума неправомірної вигоди мала становити 8% від обсягу фінансування”, – зазначено в повідомленні.

У САП повідомили, що в подальшому підозрюваний надав топпосадовцю – особі, яка займає особливо відповідальне становище, частину цієї неправомірної вигоди в розмірі 0,39 біткоїна, що на час вчинення правочину було еквівалентно $10 тис.

Водночас, як повідомляють у прокуратурі, під час розслідування іншого кримінального провадження встановлено, що народний депутат, діючи за попередньою змовою з директором акціонерного товариства, запропонував топпосадовцям неправомірну вигоду за виділення 1 млрд грн додаткового фінансування робіт, яке виконувало підконтрольне їм зазначене підприємство. “Пропонована сума неправомірної вигоди мала становити від 3% до 5% від обсягу фінансування”, – уточнюють у САП.

«Неправомірна вигода у розмірі $150 тис., запакована у китайську шкатулку, була доставлена на парковку супермаркету. Усі переговори та передача коштів проходили під контролем Національного антикорупційного бюро в межах слідчого експерименту, до якого були залучені Мустафа Найєм та Олександр Кубраков», – йшлося в повідомленні слідчих.

Дії всіх викритих осіб кваліфіковано за ч. 4 ст. 369 Кримінального кодексу України (обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі).