З початку нерестового періоду станом на 28 квітня 2026 року державні інспектори провели серію заходів, спрямованих на збереження водних біоресурсів у Миколаївській та Одеській областях.

Про результати повідомили в Держекоінспекції Південно-Західного округу, передає Інше ТВ.

Зокрема, було проведено 30 рейдових заходів на водних об’єктах регіону і виявлено 16 порушень вимог природоохоронного законодавства. Інспектори склали 16 протоколів про адміністративні правопорушення і притягнули 13 осіб до адміністративної відповідальності. Матеріали за частиною протоколів передано на розгляд до суду, відкрито одне кримінальне провадження за ч. 1 ст. 249 Кримінального кодексу України.

Загальна сума збитків рибним запасам склала 275 тис.грн.

«Нерестовий період залишається критичним для відновлення популяцій риби. Будь-яке порушення встановлених обмежень має прямі наслідки для екосистеми та рибних ресурсів», – зауважили в Держекоінспекції.

Як повідомляло Інше ТВ, з 1 квітня 2026 року почала діяти весняно-літня нерестова заборона на вилов водних біоресурсів.