У Польщі стався напад на українця, коли той продавав авто. Двоє поляків прикинулися покупцями та завдали чоловіку 14 ножових поранень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на видання inPoland.

Інцидент стався у польському місті Вроцлав, 26 квітня.

За даними видання, 32-річний українець Дмитро виставив на продаж свій автомобіль. На огляд прийшли двоє чоловіків, які представилися потенційними покупцями. Після короткого огляду вони заявили, що авто їх влаштовує, і чоловік поїхав додому за документами.

Зі слів постраждалого, “покупці” поводилися дивно ще з початку зустрічі. Згодом вони попросили підвезти їх до банкомату, щоб зняти гроші. Однак у 15 банкоматах їм не вдалося отримати готівку. Після цього вони заїхали до магазину Zabka, але й там грошей не зняли, посилаючись на чергу.

Коли українець уже почав оформлювати договір купівлі-продажу, чоловіки раптово напали на нього з ножем. Потерпілому вдалося відстебнути пасок безпеки та вибігти з автомобіля, після чого він почав кликати на допомогу.

У результаті нападу Дмитро отримав 14 ножових поранень. Нападники втекли, однак під час втечі один із них загубив телефон, який згодом знайшов постраждалий.

Чоловік зв’язався з дівчиною та дістався до заправки, де викликали швидку та поліцію. Першу допомогу йому надали очевидці-українці. Медики наклали понад 50 швів, його життю наразі нічого не загрожує.

Правоохоронці затримали нападників.