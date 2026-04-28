Дональд Трамп вчора зробив королю Чарльзу моторошне попередження, коли пара зустрілася в Білому домі на початку історичного державного візиту.

Поки обидва глави держав позували для фотографій, Трамп одразу ж перейшов до справи з жахливим посланням для Його Величності щодо Володимира Путіна.

За словами присутнього Ніколи Гіклінг, Чарльз і Трамп обмінялися невеликою розмовою про ймовірну спробу замаху на президента, а також на російського деспота Путіна, пише The Sun.

Президент США сказав: «Отже, зараз я розмовляю з Путіним… він хоче війни».

Але король відмахнувся від цього коментаря, сказавши Трампу, що вони «обговорять це пізніше». Та Трамп був наполегливим: «Він хоче більшого».

Його Величність відповів: «Іншим разом».

Кивнувши головою та знизивши тон, Трамп додав: «У мене таке відчуття… якщо він зробить те, що сказав, то знищить населення».

«Ми обговоримо це пізніше», – повторив монарх, перш ніж вони повернулися до більш безтурботної розмови про бальну залу Білого дому.

Трамп також говорив з монархом про стрілянину на вечері кореспондентів Білого дому.

Президент США повернувся до Його Величності: «Ця стрілянина…» Потім Трамп додав: «Це недобре… Я не був готовий, але тепер я готовий», після чого настала коротка пауза.

Досвідчений читач по губах Джеремі Фрімен також спробував розшифрувати розмову, перш ніж четверо зайшли всередину.

Потиснувши руку Трампу, Чарльз привітав його: «Привіт, дуже добре бути тут», перш ніж повернувся до Меланії та сказав: «Так приємно вас бачити».

Потім Трамп і Камілла обмінялися короткими люб’язностями, перш ніж президент жестом запросив Чарльза підійти ближче.

«Що тут відбувається?» — жартома сказав він, а четверо разом посміялися.

Його Величність і Трамп продовжили розмову, але Фрімен пояснив, що розмова «занадто розрізнена», щоб її аналізувати.

Потім всі зайшли всередину, щоб насолодитися приватним чаюванням у Зеленій кімнаті на Державному поверсі, яке тривало близько 45 хвилин — вдвічі більше запланованого часу.