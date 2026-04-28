В Офісі Генерального прокурора повідомили, що й надалі використовуватимуть всі доступні процесуальні механізми процедури заочного переслідування для притягнення Олександра Бутягіна до відповідальності за вчинення злочинів проти України та її культурної спадщини.



-Українська сторона послідовно наполягала на екстрадиції громадянина рф Олександра Бутягіна для притягнення його до кримінальної відповідальності в Україні.



Йдеться про провадження щодо незаконних археологічних робіт та вивезення культурних цінностей з тимчасово окупованого Криму.



Офіс Генерального прокурора й надалі використовуватиме всі національні та міжнародні механізми для притягнення зазначеної особи до відповідальності за вчинення злочинів проти України та її культурної спадщини. Це буде відбуватися за процедурою заочного переслідування.

Під час розгляду запиту компетентні органи Республіки Польща надали належну оцінку матеріалам української сторони та визнали їх достатніми для вирішення питання про видачу особи Україні.

Подальше рішення щодо Олександра Бутягіна було ухвалене в контексті міжнародних домовленостей, пов’язаних з обміном утримуваними особами, повідомили в ОГ.

Нагадаємо, як повідомляло ІншеТВ, Польща і Білорусь провели складний обмін в’язнями, в рамках якого звільнили затриманого за запитом України археолога Бутягіна