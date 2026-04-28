Підприємця з Одеси викрали з парковки, кілька діб утримували, били, душили та катували електричним струмом, вимагаючи $360 тис. Після передачі частини грошей його відпустили. Наразі чоловік у важкому стані.

За даними слідства, нападники діяли не самі. Дізнавшись через знайомих про підприємця, який займається торгівлею зерном та тимчасово мешкає в Миколаєві, вони вирушили до міста.

Вранці в центрі Миколаєва чоловіка відстежили на парковці.

Далі діяли під виглядом офіційного затримання з вигуками «працює СБУ». Нападники повалили на землю 44-річного чоловіка, били ногами, силоміць заштовхали до мікроавтобусу. Там вділи кайданки, на голову – маску, позбавивши можливості орієнтуватися у просторі. Першу добу утримували в невідомому приміщенні в Миколаєві.

Потім перевезли до будинку в Одеському районі, де тримали ще добу. Відібрали телефон, душили канатом до втрати свідомості.

Увесь цей час від нього вимагали $360 тисяч неіснуючого боргу. Коли чоловік відмовлявся – почалися катування.

Потерпілого били гумовими дубинками, застосовували електричний струм, стискали голову металевими лещатами, душили канатом до втрати свідомості. Крім того, по його тілу стрибали, коли він був зв’язаний скотчем і не міг чинити опір.

Під цим тиском чоловік погодився виконати вимоги. Його дружина передала нападникам $152 тисячі. Після цього заручника відпустили, а він звернувся до окружної прокуратури.

За попередньою інформацією потерпілий отримав тяжкі тілесні ушкодження, у тому числі перелами кісток обох рук. Зараз він у важкому стані перебуває у лікарні.

Прокурори Чорноморської окружної прокуратури повідомили про підозру двом жителям Одеси 30 і 44 років у викраденні людини та вимаганні, вчинених групою із застосуванням насильства (ч. 3 ст. 146, ч. 4 ст. 189 КК України).

Вирішується питання про додаткову кваліфікацію злочину за ст. 127 КК України (катування).

Під час обшуків за місцями мешкання підозрюваних виявили та вилучили карабіни, гвинтівку, майже 800 набоїв, а також посвідчення членів різних громадських організацій та фіктивні автомобільні номери.

Правоохоронні органи працюють над встановленням всіх осіб, причетних до скоєних злочинів та катування підприємця. Головними учасниками злочину виявились двоє місцевих мешканців, один з яких – уродженець росії.

Жодного відношення до військових відомств фігуранти не мали, а просто видавали себе за їх співробітників, аби безперешкодно пересуватися по місту та через блокпости. Для цього навіть користувалися «липовими» документами як військових формувань, так і автомобільними номерними знаками.

Прокуратура звернулася до суду з клопотанням про взяття під варту двох підозрюваних без права на заставу.