За процесуального керівництва Хустської окружної прокуратури викрито масштабну схему шахрайства, пов’язану з використанням банкоматів у Закарпатті. Злочинна діяльність охоплювала одразу кілька населених пунктів – Мукачево, Сваляву та Хуст.

За даними слідства, учасники схеми діяли заздалегідь сплановано та узгоджено. Вони використовували спеціально виготовлені паперові «сувенірні» купюри, які імітували справжні банкноти номіналом 200, 500 та 1000 гривень. Зовні такі «купюри» були схожі на справжні, що дозволяло вводити в оману банкоматні системи під час внесення готівки.

Зловмисники систематично поповнювали рахунки через банкомати, використовуючи ці підроблені паперові вироби. У низці випадків операції проводилися серіями – по кілька транзакцій поспіль протягом кількох хвилин. Після зарахування «коштів» на рахунки зловмисники оперативно знімали вже реальні гроші в інших терміналах або переводили їх на інші картки для подальшого виведення. Для конспірації вони використовували як власні банківські рахунки, так і рахунки сторонніх осіб.

У схемі були залучені шестеро мукачівців – чотири чоловіка та дві жінки, які діяли за певною схемою: частина відповідала за внесення коштів через банкомати, інші – за їх подальше виведення та розподіл. За попередніми оцінками, загальна сума завданих банку збитків становить близько 1,93 мільйонів гривень.

«Кошти» вносили у різних торгових центрах та відділеннях банків, іноді – кілька разів на день. За одне поповнення на рахунок вносили від 30 до 200 тисяч гривень. Загалом, упродовж березня задокументовано десятки таких транзакцій, здійснених через 4 банкомати.

Усі фіктивні кошти вилучено, у обіг вони не потрапили.

У межах кримінального провадження правоохоронці провели 10 санкціонованих обшуків на території Мукачева та Мукачівського району. Під час слідчих дій вилучено речові докази, зокрема банківські картки, мобільні пристрої та інше.

У залежності від скоєного зловмисникам повідомлено про підозру у вчиненні шахрайства в особливо великих розмірах, вчиненого за попередньою змовою групою осіб із використанням електронно-обчислювальної техніки, а також у легалізації коштів, одержаних злочинним шляхом (ч. 4, 5 ст. 190, ч. 2 ст. 209 КК України).

За клопотанням керівника Хустської окружної прокуратури Івана Деяка п’ятьом підозрюваним обрано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою із альтернативами застав до 2 млн грн, у залежності від їх ролі у схемі. Ще одній мешканці Мукачева суд визначив нічний домашній арешт. Ухвали суду щодо розміру застави одному із затриманих і нічного арешту прокуратура вже оскаржила як надто м’які.

Правоохоронці також перевіряють можливу причетність інших осіб та встановлюють усі обставини функціонування схеми, зокрема – походження сувенірних купюр та технічні вразливості банківських терміналів, які були використані зловмисниками.

Вразливість банкоматів до сприйняття фіктивних або сувенірних купюр уже усунута фахівцями банку. Після виявлення схеми було оновлено програмне забезпечення та посилено механізми перевірки банкнот, що унеможливлює подібні маніпуляції надалі.

За процесуального керівництва Хустської окружної прокуратури подальше розслідування здійснюють слідчі Хустського райуправління поліції. Оперативний супровід – відділи СКП Хустського РУП та регіональна кіберполіція.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.