В Абу-Дабі 10 та 11 листопада відбудуться переговори між Україною та Росією за посередництва США. Держсекретар США Марко Рубіо заявив, що незмінно головною темою цих зустрічей є гарантії безпеки.

Під час спілкування з журналістами DRM News Рубіо висловив сподівання на досягнення прогресу під час майбутньої дипломатичної зустрічі в ОАЕ, передає 24 канал.

Держсекретар США Марко Рубіо пояснив, що під час кожної розмови про завершення війни неодмінно постає питання майбутнього захисту України та європейського континенту і необхідність надання гарантій безпеки.

Якою буде післявоєнна система безпеки України… і всього європейського континенту? Це одна з ключових тем, яка неодноразово порушувалася під час кожної розмови, коли обговорювалися переговори– сказав посадовець.

Він також пояснив, що президент США Дональд Трамп, говорячи про прогрес у переговорах, має на увазі роботу над майбутньою системою безпеки після завершення війни.

Водночас держсекретар визнав, що наразі сторони розглядають лише початкові пропозиції, про які президентові доповіли наприкінці минулого тижня, і жодних остаточних домовленостей ще немає.

Як повідомляло Інше ТВ, Росія оголосила склад делегації на переговори в Абу-Дабі.

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