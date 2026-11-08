Команда президента Володимира Зеленського вже визначила повний склад української делегації на перемовинах в Абу-Дабі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на поінформованого співрозмовника.
За словами джерела, склад української делегації виглядає наступним чином:
- очільник СЗР Рустем Умєров (голова делагації),
- очільник ОПУ Кирило Буданов,
- голова фракції “Слуга народу” Давид Арахамія,
- перший заступник глави ОПУ Сергій Кислиця,
- заступник начальника ГУР МО Вадим Скібіцький.
Також вказано, що буде брати участь і аналітик із команди Служби зовнішньої розвідки.
“Президент також визначив, що Гнатов продовжить займатись військовим напрямком у перемовинах. Цього разу його не буде на перемовинах, але по цьому напрямку є Скібіцький, він далі працюватиме з Гнатовим”, – розповіло джерело.
Ба більше, за його словами, в Абу-Дабі будуть і різні представники Європи – з ними заплановані окремі переговорні формати.
Як повідомляло Інше ТВ, Росія оголосила склад делегації на переговори в Абу-Дабі