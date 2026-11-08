В Росії у суботу оголосили склад делегації для переговорів з Україною, запланованих на вівторок і середу в Абу-Дабі за посередництва США. Речник Кремля Дмитро Пєсков підтвердив, що делегацію очолить радник Путін – Володимир Мединський, пише Кореспондент.

Також до складу увійдуть зокрема заступники міністра закордонних справ Сергій Рябков і Михайло Галузін, керівник військової розвідки ГРУ Ігор Костюков і заступник начальника Головного оперативного управління Генерального штабу Юрій Жигарловський.

Тим часом радник російського глави з зовнішньої політики Юрій Ушаков “координує переговорний процес із Кремля”.

Як поінформувало Reuters, в п’ятницю члени російської делегації взяли участь у засіданні Ради Безпеки РФ під головуванням Путіна.

Це будуть перші переговори такого формату з лютого.

На всіх минулих переговорах російську делегацію також очолював Мединський.