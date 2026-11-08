Кіберзлочинці опублікували персональні дані міністра закордонних справ Італії Антоніо Таяні в “даркнеті” та намагаються залякати його родину.

Про це заявив міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні, повідомляє РБК-Україна.

За словами італійського дипломата, причиною для атак стала його чітка та принципова позиція на підтримку України та захист свободи суверенної держави.

Таяні наголосив, що не піддасться залякуванням з боку зловмисників і продовжить захищати країну.

“Моя відповідь дуже проста: я жодним чином не піддамся залякуванням. Я продовжуватиму працювати над захистом свого міністерства та Італії, і я продовжуватиму зміцнювати зв’язки та співпрацю з нашими союзниками, щоб ми могли захистити себе разом”, – заявив він.

Міністр також зазначив, що у Фарнезіні серйозно ставляться до кіберзагроз. 1 січня у відомстві створили спеціальну “кібердиректорію” для захисту від атак з боку ворожих державних структур.

“Наш вибір, моя місія виконані: ми продовжуватимемо захищати нашу безпеку та захищатимемо себе від кіберзлочинців. З переконанням, що це правильний шлях для захисту італійського народу та нашої країни”, – підкреслив Таяні.