Як повідомляло ІншеТВ, Краківським терористом виявився громадянин Польщі (ФОТО) Він вбив у центрі Кракова 6 людей, 15 поранив, а вдома у нього виявила тіла ще 3 вбитих. Відео тут.

Про це повідомив на брифінгу прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск. Він також сказав, що терорист «ймовірно потрапив під вплив ультраправих ідей».

Тож громадянину Польщі Міхалу Оксінському 24 роки (за іншими даними — 25). Він працював токарем і мав дозвіл на спортивну зброю.

Нападник ґрунтовно готувався до теракту: він був одягнений у польську військову форму, мав бронежилет і каску. Був озброєний цивільною модифікацією самозарядної гвинтівки AR-15.

Проте мотиви, які спонукали його вбити шістьох людей і поранити ще близько десяти, наразі встановлюють слідчі. Сам нападник зараз у лікарні — під час затримання він дістав вогнепальні поранення.

Як розвивалися події

За версією слідства, перед поїздкою до Кракова 24-річний нападник, ідентифікований як Міхал Оксінський, у своєму родинному будинку вбив трьох найближчих родичів — імовірно, батька, матір та сестру. Звідти ж він, скоріш за все, забрав вогнепальну зброю (його батько легально володів 11 одиницями зброї).

Прорив на Головну ринкову площу (близько 15:00)

Чоловік, одягнений у камуфляжну військову форму, бронежилет і маску, на чорному автомобілі Subaru без номерних знаків на великій швидкості в’їхав просто на пішохідну Головну ринкову площу (Rynek Główny) в Кракові.

Там зловмисник відкрив шквальний вогонь чергами з напівавтоматичної гвинтівки типу AR-15 (гвинтівка HK416) по випадкових перехожих і туристах. Він влаштував «дику їзду» площею, розстрілюючи людей у різних локаціях, а також поцілив у вікна пасажирського трамвая, що проїжджав поруч. Люди в паніці почали ховатися в костелах, забарикадувалися в ресторанах та магазинах.

Знешкодження поліцією

Уже через 3 хвилини після першого виклику патрульні поліцейські наздогнали автомобіль. Нападник чинив жорсткий опір та продовжував стріляти у правоохоронців навіть після того, як сам отримав поранення. В результаті перестрілки двоє поліцейських отримали важкі поранення, але стрільця вдалося нейтралізувати та затримати.