Як повідомляло ІншеТВ, Теракт у центрі Кракова – невідомий розстріляв 5 людей (ВІДЕО)

Яу виявилося, нападник – 25-річний громадянин Польщі, він поранений під час затримання.

В його авто знайшли багато зброї та боєприпасів. Однак поліція спростовує наявність у нього спільника.

“Особа, причетна до інциденту на Головному ринку в Кракові, є громадянином Республіки Польща. Ми спростовуємо повідомлення про загибель поліцейського, а також інформацію про те, що ведеться пошук ще одного учасника події. Єдиний відомий причетний до інциденту наразі перебуває під вартою в поліції”.

Перед тим було відомо, що близько 15:00 чоловік, який заїхав на площу на автомобілі, почав стріляти по людях. Внаслідок інциденту на Головному ринковому майдані загинуло п’ятеро людей, ще близько десяти отримали поранення. Зловмисника було поранено поліцейськими, він у лікарні.