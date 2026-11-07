Невідомий відкрив вогонь перехожими з автомобіля, що рухався з боку вулиці Славковської до Головної ринкової площі Кракова.

За попередніми повідомленнями, загинули п’ятеро людей, є поранені. Офіційного підтвердження кількості жертв наразі немає.

На місці працюють екстрені служби, на майдані приземлився медичний вертоліт. Поліція розшукує озброєного нападника. Мешканців та туристів закликають уникати площі та сховатись у безпечному місці.

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск повідомив, що отримує оперативну інформацію від голови МВС. Поліція з’ясовує усі обставини нападу.