Загальні бойові втрати противника від початку повномасштабного вторгнення станом на 8 листопада 2026 року.
Особовий склад:
близько 1 606 400 (+2 290) осіб
Озброєння та військова техніка:
Танки: 12 458 (+2)
Бойові броньовані машини: 25 668 (+14)
Артилерійські системи: 52 044 (+44)
РСЗВ: 2 257
Засоби ППО: 1 751 (+4)
Літаки: 452
Гелікоптери: 356
Безпілотні системи та ракети:
Наземні робототехнічні комплекси: 3 099 (+6)
БпЛА оперативно-тактичного рівня: 600 177 (+1 337)
Крилаті ракети: 5 196 (+4)
Морська техніка:
Кораблі та катери: 35
Підводні човни: 2
Техніка забезпечення:
Автомобільна техніка та автоцистерни: 171 850 (+461)
Спеціальна техніка: 4 888 (+7)
У дужках зазначено втрати за минулу добу. Дані уточнюються.
Сили оборони України системно знищують особовий склад, озброєння, військову техніку та засоби забезпечення противника. Це послаблює його наступальні спроможності, ускладнює поповнення ресурсів і забезпечення військ та зменшує можливості росії продовжувати збройну агресію проти України. Долучайтеся до Сил оборони України, щоб захистити свою родину та разом наближати справедливий і тривалий мир.