Загальні бойові втрати противника від початку повномасштабного вторгнення станом на 8 листопада 2026 року.

Особовий склад:

близько 1 606 400 (+2 290) осіб

Озброєння та військова техніка:

Танки: 12 458 (+2)

Бойові броньовані машини: 25 668 (+14)

Артилерійські системи: 52 044 (+44)

РСЗВ: 2 257

Засоби ППО: 1 751 (+4)

Літаки: 452

Гелікоптери: 356

Безпілотні системи та ракети:

Наземні робототехнічні комплекси: 3 099 (+6)

БпЛА оперативно-тактичного рівня: 600 177 (+1 337)

Крилаті ракети: 5 196 (+4)

Морська техніка:

Кораблі та катери: 35

Підводні човни: 2

Техніка забезпечення:

Автомобільна техніка та автоцистерни: 171 850 (+461)

Спеціальна техніка: 4 888 (+7)

У дужках зазначено втрати за минулу добу. Дані уточнюються.

Сили оборони України системно знищують особовий склад, озброєння, військову техніку та засоби забезпечення противника. Це послаблює його наступальні спроможності, ускладнює поповнення ресурсів і забезпечення військ та зменшує можливості росії продовжувати збройну агресію проти України. Долучайтеся до Сил оборони України, щоб захистити свою родину та разом наближати справедливий і тривалий мир.