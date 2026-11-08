Міжнародна федерація хокею (IIHF) виступила з офіційною заявою щодо участі збірних Росії та Білорусі у міжнародних змаганнях.

Про це пише Еuronews, передає Інше ТВ.

Після того, як минулого тижня Спортивний арбітражний суд (CAS) ухвалив, що Росія має бути допущена до міжнародних хокейних змагань, федерація заявила, що, незважаючи на незгоду з цим рішенням, зробить необхідні кроки для його виконання і розгляне умови можливого повернення російських команд.

«Хоча IIHF, як і раніше, виступає проти рішення Спортивного арбітражного суду щодо участі Росії в чемпіонатах під егідою федерації, ми зробимо всі необхідні дії, передбачені постановою CAS, і оцінимо, які умови повинні бути виконані для захисту наших чемпіонатів, забезпечення фінансової стабільності організації та довгострокового майбутнього міжнародного.

Федерація зобов’язана діяти в рамках чинного законодавства, одночасно зберігаючи відповідальність за проведення міжнародних змагань та захист хокею в цілому.

Тому IIHF розгляне всі можливі варіанти, включаючи початок переговорів із усіма зацікавленими національними федераціями, у тому числі з Федерацією хокею Росії, щоб знайти конструктивне рішення, яке слугуватиме інтересам світового хокею», – зазначили в Федерації.

Минулої п’ятниці CAS скасував заборону на участь Росії у міжнародних хокейних турнірах, запроваджену після повномасштабного вторгнення в Україну у 2022 році.

IIHF, посилаючись на міркування безпеки, логістичні труднощі та проблеми організації змагань, раніше виступала проти негайного повернення російської збірної. Декілька європейських хокейних федерацій також заявили, що мають намір бойкотувати турніри за участю збірної Росії.

CAS скасував рішення IIHF про усунення російських збірних від турнірів сезону 2026/27, включаючи чоловічий та жіночий чемпіонати світу, а також молодіжний чемпіонат світу, заявивши, що немає достатніх доказів, що підтверджують побоювання IIHF у сфері безпеки.

У відповідь на це кілька країн, що входять до IIHF, повідомили, що не гратимуть проти Росії на міжнародних турнірах: Фінляндія, Швеція, Чехія, Норвегія, Данія, Латвія та Австрія виступили проти рішення CAS.

Як повідомляло Інше ТВ, Міжнародна федерація хокею не допустила Білорусь до участі в Чемпіонаті світу 2027 року