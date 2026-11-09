У ніч на 09 листопада (з 18:00 08 листопада) ворог атакував 317 ударними БпЛА типу Shahed (105 із них – реактивні), S8000 Бандероль/Дань-Т, Гербера, дронами-імітаторами типу “Пародія” із напрямків: Брянськ, Орел, Курськ, Приморсько-Ахтарськ, Шаталово, Міллерово – рф, ТОТ Донецьк, ТОТ АР Крим – Чауда, Гвардійське.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 08:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 271 ворожий БпЛА типу Shahed (81 із них – реактивні), п’ять S8000 Бандероль/Дань-Т, Гербера, дронів інших типів, декілька ударних безпілотників ще в повітрі, бойова робота триває!

Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника на 31 локації, а також падіння збитих (уламки) на 9 локаціях.