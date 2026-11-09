Сьогодні вранці поліція Малопольського воєводства офіційно підтвердила, що 24-річний Міхал О., який влаштував смертельну стрілянину в центрі Кракова, помер у лікарні.

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Як все було

Як повідомляло ІншеТВ, правоохоронці поранили та затримали нападника під час суботнього теракту 7 листопада. Перед тим як вирушити до Кракова, зловмисник у місті Островець-Свентокшиський застрелив у власному помешканні свою родину — 53-річного батька, 52-річну матір та 21-річну сестру.

Після цього чоловік у камуфляжній формі приїхав на автомобілі на Головну ринкову площу Кракова та відкрив хаотичний вогонь по перехожих із напівавтоматичної гвинтівки AR-15.

Унаслідок теракту на площі загинули 6 людей (серед яких громадянин Великої Британії та громадянка Австрії), ще 16 осіб отримали поранення. Серед постраждалих є двоє поліцейських, які першими вступили в перестрілку із терористом; за їхні життя продовжують боротися лікарі.

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск і представники МВС кваліфікували напад як теракт. За попередніми даними слідства, нападник діяв самостійно та сповідував радикальні ультраправі й ультранаціоналістичні погляди.