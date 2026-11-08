Франція та Європейський Союз будуть представлені під час переговорів між Україною та Росією, запланованих на 10–11 листопада в Абу-Дабі за участю американської делегації. Європейські країни наполягають, що рішення щодо майбутнього континенту та безпеки України не можуть ухвалюватися без їхньої участі.

Про це заявив міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро в інтерв’ю телеканалу RTL, повідомляє Українська служба «Польського Радіо».

За його словами, протягом останніх тижнів європейські партнери передали американським посередникам чіткий сигнал: Європа має бути залучена до обговорення питань, які безпосередньо стосуються її майбутнього.

Заява французького міністра пролунала на тлі дискусій про роль Європейського Союзу в переговорному процесі та побоювань, що Вашингтон може спробувати домовитися з Москвою про завершення війни на умовах, які передбачатимуть поступки з боку України.

Європа вимагає місця за столом переговорів

Питання представництва Європи в мирному процесі останнім часом стало предметом активних дискусій серед європейських лідерів. Прем’єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні раніше розкритикувала недостатню координацію дій країн ЄС у переговорах щодо України. Вона закликала держави-члени визначитися, хто саме має представляти спільну європейську позицію.

Президент США Дональд Трамп, зі свого боку, заявляв про можливість укладення масштабної угоди з Росією щодо України, яка, за його словами, може мати значення для всієї Європи.

Така перспектива викликає занепокоєння в Києві та низці європейських столиць. Там побоюються, що прагнення Вашингтона швидко досягти домовленостей із Москвою може призвести до тиску на Україну та вимог погодитися на поступки Росії.

Президент України Володимир Зеленський раніше наголошував, що Київ не допустить повторення Ялтинських домовленостей, коли долю країн і народів вирішували без їхньої участі. За його словами, Росія не повинна отримати можливість домовлятися про поділ Європи та України за спиною самих європейців і українців.

Сибіга: Європа має бути частиною мирного процесу

На необхідності залучення європейських партнерів до переговорів наголосив і міністр закордонних справ України Андрій Сибіга. Він зробив відповідну заяву під час зустрічі у Варшаві з керівниками дипломатичних відомств країн Ради держав Балтійського моря та високою представницею ЄС із закордонних справ і політики безпеки Каєю Каллас.

Сибіга підкреслив, що Україна серйозно ставиться до запланованої зустрічі в Абу-Дабі та очікує від Росії такої самої готовності до конструктивних кроків.

«Ми серйозно ставимося до запланованої зустрічі в Абу-Дабі. Наші пріоритети — гарантії безпеки, зниження напруженості в Чорному морі, припинення атак на енергетичну інфраструктуру, повернення дітей додому та обмін військовополоненими. Такої самої серйозності ми очікуємо від Росії», — заявив глава українського МЗС.

Він окремо наголосив на принципі, який Україна вважає основоположним для будь-яких домовленостей: «Не може бути жодних рішень щодо України без України, так само як і рішень щодо безпеки Європи без Європи».

За словами міністра, Європа повинна залишатися частиною мирного процесу не лише під час зустрічі в Абу-Дабі, а й до та після неї. У Варшаві учасники зустрічі скоординували позиції та домовилися підтримувати тісний контакт у найближчі дні.

Які питання Україна виносить на переговори

Серед ключових пріоритетів Києва — отримання надійних гарантій безпеки, зниження напруженості в Чорному морі та припинення російських ударів по енергетичній інфраструктурі. Україна також наполягає на поверненні незаконно вивезених дітей і проведенні обмінів військовополоненими.

Таким чином, напередодні переговорів у столиці ОАЕ Україна та її європейські партнери прагнуть узгодити спільну позицію й не допустити, щоб майбутні домовленості визначалися виключно домовленостями між Вашингтоном і Москвою.

Головним питанням залишається не лише те, хто буде присутній за столом переговорів, а й те, чи враховуватимуть майбутні рішення безпекові інтереси України та Європи.

Як повідомляло Інше ТВ, Росія оголосила склад делегації на переговори в Абу-Дабі.

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