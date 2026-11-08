Представники всіх десяти країн Північної Європи, що входять до Об’єднаних експедиційних сил (Joint Expeditionary Force, JEF), 10 листопада підпишуть угоду про партнерство своїх військово-морських сил для стримування військової агресії Росії у своєму регіоні.

Про це у неділю, 8 листопада, розповів газеті Financial Times (FT) головнокомандувач Збройних сил Великобританії, голова Генштабу країни Річард Найтон, передає «Комерсант Український».

В інтерв’ю FT Найтон також наголосив, що Лондону необхідно “наздогнати європейських союзників”, у тому числі тих, хто географічно ближчий до Росії і більш гостро відчуває загрозу з боку Росії та наслідки війни в Україні.

“Йдеться про цілеспрямовані вбивства, про диверсії, про кібератаки. Це цілком реальні дії з боку російської держави, докази яких у нас є в Європі і, певною мірою, у Великій Британії”, – пояснив британський головком.

У жовтні Річард Найтон закликав військовослужбовців готуватися до можливої ​​війни і попередив їх, що політичні лідери “дуже скоро” почнуть “відверту розмову” з громадянами про те, як їм слід готуватися до військового конфлікту з Москвою. В інтерв’ю FT глава Генштабу повторив це послання, заявивши: “Чим сильнішими ми будемо, тим більше у нас шансів утримати Росію від спроб перевірити нас на міцність”.

JEF: від меморандумів та зустрічей до практичних дій

До складу JEF входять Великобританія , Данія, Естонія, Фінляндія, Ісландія, Латвія, Литва, Нідерланди, Норвегія та Швеція. Очікується, що угода між Об’єднаними експедиційними силами буде підписана на борту авіаносця Королівського флоту HMS Prince of Wales напередодні конференції Atlantic Future Forum, яка пройде на військовому кораблі.

За словами Річарда Найтона, завдяки підписанню домовленостей очолювані Великою Британією країни JEF перейдуть від “меморандумів про взаєморозуміння, обмін інформацією та консультацій” до практичних дій.

“Одним з вкрай важливих завдань є стримування (російських. – Ред. ) підводних човнів, щоб у воєнний час вони не могли завдавати ударів по морському судноплавству або загрожувати йому”, – зазначив він, додавши, що такі дії допоможуть забезпечити безпеку не лише Європи, а й східного узбережжя США.

Згуртованість півночі Європи відбулася, зокрема, завдяки діям Трампа

Посилення присутності європейських країн у цьому регіоні розглядається як відповідь на заклик президента США Дональда Трампа до країн Північної Європи взяти на себе велику відповідальність за власну оборону з огляду на те, що “через цей регіон пролягають життєво важливі підводні кабелі передачі даних”, пише FT.

Як зазначає газета, позиції Трампа ослабли після поразки республіканців на проміжних виборах у США. Проте Найтон наголосив, що усунення зовнішньополітичної уваги США від Європи до Індо-Тихоокеанського регіону розпочалося задовго до приходу нинішнього президента до влади і триває вже понад 15 років.

Як повідомляло Інше ТВ, Європа не вірить Трампу і підозрює, що його “великий і прекрасний” план має на меті посилити РФ