У снах можуть розгортатися найнеймовірніші та найхимерніші сюжети, проте є дещо, що ви навряд чи коли-небудь побачите, – ваш смартфон.

Хоча ми проводимо значну частину дня, користуючись телефонами, дослідження показують, що у сновидіннях люди вкрай рідко використовують телефони чи інші технології, пише Daily Mail.

Згідно з даними «Бази даних сну та сновидінь» (Sleep and Dream Database), телефони з’являються лише в 1–5 % усіх снів. Навіть якщо телефон усе ж таки з’являється, у переважній більшості випадків він або губиться, або працює несправно. Це ставить перед науковцями серйозну загадку, адже вважається, що наші сни мають відображати події, які відбувалися з нами протягом дня.

Доктор Келлі Балкелі, дослідник сновидінь і директор «Бази даних сну та сновидінь», розповів виданню Daily Mail: «З огляду на те, що мобільні телефони стали невід’ємною частиною нашого повсякденного життя, їхня вкрай рідкісна поява у снах видається дуже дивною. Якщо припустити, що зміст сновидінь тісно пов’язаний з емоційними переживаннями людини в реальному житті, то така відсутність телефонів у снах є досить загадковою».

Нещодавній аналіз 16 000 описаних сновидінь показав, що телефони фігурують лише в 3,55 % снів у жінок і в 2,69 % — у чоловіків.

Крім того, молоді люди бачать смартфони та технології у своїх снах дещо частіше, ніж представники старшого покоління.

Проте навіть у тих, кому телефони сняться найчастіше, вони з’являються лише в 5 % випадків — тобто в 95 % снів їх немає зовсім.

Це разюче відрізняється від того, як часто у снах трапляються фантастичні сюжети — наприклад, польоти або втеча від монстрів.

Ми схильні запам’ятовувати насамперед найдивніші, найнезвичніші та найбільш емоційно насичені моменти сновидінь; можливо, саме тому про телефони зазвичай не згадують.

Однак навіть коли вчені намагаються уникнути цього «викривлення пам’яті» — будять людей посеред сну й просять зафіксувати побачене, — телефони та технології все одно не з’являються в розповідях. Те, як визначається зміст наших сновидінь і чому певні речі в них не з’являються, досі є предметом активних наукових досліджень.

Утім, існують вагомі теорії, які можуть пояснити, чому в снах зазвичай немає телефонів.

Одне з пояснень цього явища ґрунтується на припущенні, що зміст наших сновидінь пов’язаний з емоційною значущістю.

Доктор Балклі зазначає: «Якщо зміст сновидінь є надійним показником емоційної значущості, то можна зробити висновок, що люди загалом не вважають свої телефони емоційно важливими для себе.

Це може здатися дивним, якщо йдеться про пристрій, який у більшості людей буквально “приріс” до рук. Проте людей насправді цікавить не сам фізичний предмет — телефон, а те, що він дозволяє їм бачити й чути».

Подібним чином, людям часто сняться фільми або телепередачі, але вони рідко бачать уві сні, як дивляться на екран телевізора чи кіноекран.

Самі по собі телефони не такі важливі, як ті емоційні зв’язки з людьми та подіями, які вони допомагають нам підтримувати в реальному житті.

Це також може пояснити, чому сни про втрату телефону трапляються частіше, ніж сни про його справну роботу: страх втратити телефон викликає сильніші емоції.

«Якщо комусь часто сниться мобільний телефон або смартфон, я насамперед запитаю: чи це сни, пов’язані зі звичайним, чи з проблемним використанням пристрою? — каже доктор Балклі. – Якщо телефон з’являється уві сні в звичному контексті, це, ймовірно, не має особливого значення — він просто є частиною повсякденного тла. Якщо ж із телефоном виникає проблема, я запитаю: який аспект моєї особистості відображає ця несправність?»

Згідно з іншою теорією, відсутність смартфонів у наших снах пояснюється так званою «гіпотезою компенсації».

Професор Керолайн Голтон, експертка з питань когнітивних процесів під час сну з Університету Лінкольн-Бішоп, розповіла виданню Daily Mail: «Якщо протягом дня сталася подія, яка нас турбує, але ми не приділили їй достатньо часу для осмислення, вона, ймовірно, з’явиться уві сні — адже психіці потрібен додатковий час, щоб її опрацювати. Але якщо я провела вісім годин перед комп’ютером, коли не спала, мені точно не потрібно витрачати на це час ще й уві сні».

Утім, це не пояснює один із найдивніших аспектів того, як телефони й технології з’являються в наших сновидіннях. Якщо ви належите до тих небагатьох людей, яким доводилося користуватися телефоном уві сні, вас, можливо, здивувало те, що замість звичного тексту на екрані були лише якісь незрозумілі каракулі.

Насправді це дуже поширене явище у сновидіннях, де фігурують будь-які письмові знаки: люди вкрай рідко бачать у своїх снах розбірливий текст.

«Схоже, це свідчить про зміщення фокусу з когнітивних процесів вищого рівня на емоції», — зазначає професор Гортон.

Результати сканування мозку показують, що під час сну ділянки, відповідальні за логіку та міркування, фактично «вимикаються» і виявляють мінімальну активність.

Професор Гортон додає: «У стані сну наш мозок стає більш творчим та емоційним, аніж раціональним і схильним до деталізації».

Так само люди дуже рідко розповідають, що їм вдавалося писати або друкувати щось уві сні, адже такі дії потребують занадто багато логічних зусиль — більше, ніж здатен забезпечити мозок під час сновидінь.

Коли ж ми стикаємося з письмовою інформацією чи екраном телефона, наш мозок просто не «обтяжує» себе відтворенням усіх тих дрібних, логічно впорядкованих деталей, які роблять текст читабельним.

Насправді, професор Гортон припускає, що помітна відсутність телефонів може вказувати на справжнє призначення сновидінь.

Дослідження показали, що зв’язки, які наш мозок створює під час сну, мають вирішальне значення для довгострокового навчання, відпочинку та емоційної регуляції.

Вчені навіть висувають гіпотезу, що фантастичні сценарії, які наш розум вигадує уві сні, сформувалися в процесі еволюції, щоб допомогти нам тренуватися у вирішенні проблем, з якими ми стикаємося в реальному житті.

Наприклад, якщо нам сниться, що нас переслідує чудовисько, це може підготувати нас до того, як краще врятуватися від небезпечної ситуації в реальності.

Однак для створення таких нових зв’язків сновидіння мають відійти від реальності й усіх буденних дрібниць життя наяву — зокрема й від телефонів.

Професор Гортон зазначає: «Гадаю, це, ймовірно, свідчить про те, що уві сні ми не займаємося логічним мисленням чи обчисленнями.

Сон дозволяє нам відмежуватися від навколишнього середовища, у якому ми перебуваємо, коли не спимо; і ми добре спимо тоді, коли почуваємося достатньо безпечно, щоб відключитися від нього.

Ми свідомо відсуваємо на другий план зовнішню реальність, даючи мозку можливість трохи “погратися”».

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