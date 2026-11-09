Попередній прогноз по застосуванню ГПВ на понеділок, 9 листопада, повідомило АТ “Миколаївобленерго”. Погодинні графіки діятимуть з 06:00 до 23:59.
В розрізі підчерг попередній прогноз виглядає так:
1.1 – 07:00 – 10:30; 14:00 – 17:30;
1.2 – 05:30 – 07:00; 17:30 – 21:00;
2.1 – 07:00 – 10:30; 14:00 – 17:30;
2.2 – 07:00 – 10:30; 21:00 – 00:00;
3.1. – 10:30 – 14:00; 21:00 – 22:30;
3.2 – 07:00 – 10:30; 17:30 – 21:00;
4.1 – 10:30 – 14:00; 21:00 – 00:00;
4.2 – 05:30 – 07:00; 10:30 – 14:00; 17:30 – 21:00;
5.1 – 10:30 – 14:00; 21:00 – 00:00;
5.2 – 05:30 – 07:00; 14:00 – 17:30;
6.1 – 05:30 – 07:00; 17:30 – 21:00;
6.2 – 14:00 – 17:30.
ЗВЕРНІТЬ УВАГУ! За посиланням https://off.energy.mk.ua/ “жовті” години на графіку означають час включення/відключення підчерг, а також період, коли електропостачання може бути відсутнім у разі збільшення обсягів обмежень!
ВАЖЛИВО! Оперативна ситуація може динамічно змінюватися! Дивіться актуальну інформацію за вашою адресою тут https://off.energy.mk.ua
У разі відсутності електроенергії не за графіками, а з інших причин, ви можете самостійно переглянути причину відключення та орієнтовний час заживлення на нашому сайті – https://www.energy.mk.ua/vidklyuchennya/
Коли електроенергія з’являється за графіком – будь ласка, споживайте її ощадливо!