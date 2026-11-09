Попередній прогноз по застосуванню ГПВ на понеділок, 9 листопада, повідомило АТ “Миколаївобленерго”. Погодинні графіки діятимуть з 06:00 до 23:59.

В розрізі підчерг попередній прогноз виглядає так:

1.1 – 07:00 – 10:30; 14:00 – 17:30;

1.2 – 05:30 – 07:00; 17:30 – 21:00;

2.1 – 07:00 – 10:30; 14:00 – 17:30;

2.2 – 07:00 – 10:30; 21:00 – 00:00;

3.1. – 10:30 – 14:00; 21:00 – 22:30;

3.2 – 07:00 – 10:30; 17:30 – 21:00;

4.1 – 10:30 – 14:00; 21:00 – 00:00;

4.2 – 05:30 – 07:00; 10:30 – 14:00; 17:30 – 21:00;

5.1 – 10:30 – 14:00; 21:00 – 00:00;

5.2 – 05:30 – 07:00; 14:00 – 17:30;

6.1 – 05:30 – 07:00; 17:30 – 21:00;

6.2 – 14:00 – 17:30.

ЗВЕРНІТЬ УВАГУ! За посиланням https://off.energy.mk.ua/ “жовті” години на графіку означають час включення/відключення підчерг, а також період, коли електропостачання може бути відсутнім у разі збільшення обсягів обмежень!

ВАЖЛИВО! Оперативна ситуація може динамічно змінюватися! Дивіться актуальну інформацію за вашою адресою тут https://off.energy.mk.ua

У разі відсутності електроенергії не за графіками, а з інших причин, ви можете самостійно переглянути причину відключення та орієнтовний час заживлення на нашому сайті – https://www.energy.mk.ua/vidklyuchennya/

Коли електроенергія з’являється за графіком – будь ласка, споживайте її ощадливо!