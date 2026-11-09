Міністри закордонних справ країн G7 обговорять нещодавні кібератаки, до яких можуть бути причетні проросійські групи. Вони розглянуть можливі спільні заходи протидії. Зустріч відбудеться в Парижі 9 і 10 листопада.

Про це повідомило інформаційне агентство Reuters, передає ZN.ua.

Внести це питання до порядку денного запропонував глава Міністерства закордонних справ Італії Антоніо Таяні.

Таяні повідомив про домовленість у неділю, 8 листопада, на брифінгу в МЗС Італії. За його словами, міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро погодився додати тему кібератак до порядку денного. Глави зовнішньополітичних відомств обговорюватимуть її в понеділок і вівторок.

Напередодні Таяні заявив, що його персональні дані опублікували в даркнеті. За словами міністра, за публікацією стояли проросійські хакери. Він пов’язав їхні дії з тим, що італійський уряд підтримує Україну.

Таяні зазначив, що в останні дні інциденти, які він назвав проявами гібридної війни, сталися в різних країнах Європи, а також у Південній Америці. Наприклад, у ніч проти понеділка кібератака зачепила три регіональні банки крові у Франції. Про атаки хакерів також повідомляли супермаркети від Швеції до Бельгії.

Міністерство охорони здоров’я Франції уточнило, що інцидент порушив роботу частини систем, які відстежують роботу холодильних камер і керують ними в закладах Французького центру переливання крові (EFS). Країни G7 обговорять, які спільні ініціативи можуть допомогти протидіяти таким загрозам.

Глава італійського МЗС утримався від прямих звинувачень на адресу уряду Росії. Він уточнив, що говорив про проросійських хакерів і заявив би про причетність російської влади, якби мав відповідні докази.