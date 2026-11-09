НПЗ у Кіришах знаходиться за 78 км від Санкт-Петербурга, належить ПАТ «Сургутнафтогаз». Проектна потужність підприємства становить близько 20–21 млн. тонн нафти на рік. Завод виробляє бензин, дизельне паливо, авіаційний гас, мазут, бітум, скраплений газ та нафтохімічну продукцію.

Сьогодні, 9 листопада, знову був атакований українськими дронами, зафіксовано кілька ударів.

У 2025 році США ввели санкції проти «Сургутнафтогазу» та пов’язаних з ним структур. У санкційних матеріалах фігурував і КІНЕФ. Також санкції проти компанії ввели ЄС та Великобританія.

У 2025–2026 роках НПЗ неодноразово зазнавав атак безпілотників. Після атаки 30 серпня 2026 року повністю зупинив переробку нафти через пошкодження двох установок первинної переробки.