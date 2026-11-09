Загальні бойові втрати противника від початку повномасштабного вторгнення станом на 9 листопада 2026 року.
Особовий склад:
близько 1 609 380 (+2 980) осіб
Озброєння та військова техніка:
Танки: 12 462 (+4)
Бойові броньовані машини: 25 683 (+15)
Артилерійські системи: 52 112 (+68)
РСЗВ: 2 263 (+6)
Засоби ППО: 1 753 (+2)
Літаки: 452
Гелікоптери: 356
Безпілотні системи та ракети:
Наземні робототехнічні комплекси: 3 109 (+10)
БпЛА оперативно-тактичного рівня: 602 020 (+1 843)
Крилаті ракети: 5 196
Морська техніка:
Кораблі та катери: 35
Підводні човни: 2
Техніка забезпечення:
Автомобільна техніка та автоцистерни: 172 488 (+638)
Спеціальна техніка: 4 889 (+1)
У дужках зазначено втрати за минулу добу. Дані уточнюються.