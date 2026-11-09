Молдова та Румунія запустили в роботу високовольтну ЛЕП Вулканешти-Кишинів 400 кВ, яка з’єднує енергосистеми двох країн.

Про це повідомила президентка Молдови Мая Санду, передає «Інтерфакс-Україна».

“Сьогодні ми запустили лінію електропередачі Вулканешти – Кишинів, яка з’єднує Молдову з Румунією та європейською енергосистемою. Десятиліттями Москва використовувала енергетику для шантажу. Цьому покладено край: Молдова не купує російський газ, а попереду – будівництво ще двох ліній електропередачі до Румунії”, – написала Санду в мережі Х у неділю.

Як повідомлялося, молдовська влада називає ЛЕП Вулканешти-Кишинів 400 кВ лінією “енергетичної незалежності”, оскільки вона дозволить транспортувати електроенергію з Румунії або інших європейських ринків до Кишинева, минаючи МолдДРЕС, розташовану в Придністровському регіоні. Це друга ЛЕП з Румунією після Бєльці-Сучава.

Загальна протяжність ЛЕП становить 157 км, вона проходить через 35 населених пунктів у восьми районах, з’єднуючи електростанцію Вулканешти (400 кВ), розташовану за 35 км від кордону з Румунією, з електростанцією Кишинева (330 кВ). ЛЕП зможе передавати до 630 МВА електроенергії, що становить понад 50% потреб Молдови в пікові періоди.

Будівництво ЛЕП було розпочато у квітні 2024 року як частину проєкту розвитку енергосистеми країни, який фінансується Світовим банком. Вартість проєкту становить EUR61 млн, з яких приблизно EUR27 млн призначені для будівництва цієї лінії. Раніше молдовська влада заявляла про плани ввести ЛЕП у грудні 2024 року. Згодом терміни введення лінії неодноразово переносились. У липні міністр енергетики Дорін Джунгієту заявляв, що ЛЕП може бути повністю введена в експлуатацію наприкінці серпня цього року.

Крім того, нещодавно Молдова анонсувала будівництво високовольтної ЛЕП Страшени-Гутінаш 400 кВ з Румунією, яка називатиметься Trump liberty line.

Проєкт ЛЕП підтриманий інвестиціями уряду США в розмірі $130 млн як надання безоплатної допомоги Молдові. Будівництво здійснюватимуть американські компанії.

Довжина ЛЕП 190 км, з яких 70 км пройдуть територією Молдови, 120 км – територією Румунії.

Молдова в пікові години має дефіцит електроенергії в 400-450 МВт*год, які імпортуються з України та Румунії.

Як повідомляло Інше ТВ, Молдова будує лінію електропередач через Одещину