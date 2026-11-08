У 203 закладах освіти шести областей придбають додаткове обладнання, інвентар та устаткування для шкільних їдалень і харчоблоків.

Для цього Кабінет Міністрів України розподілив місцевим бюджетам 15 млн 225 тис. грн коштів Всесвітньої продовольчої програми ООН (ВПП ООН), повідомляє Міністерство освіти і науки України.

Підтримка охопить заклади освіти в Запорізькій, Миколаївській, Сумській, Харківській, Херсонській та Чернігівській областях. Додаткове оснащення допоможе школам поліпшити умови приготування їжі та організацію харчування учнів початкових класів.

Кошти передадуть місцевим бюджетам як субвенцію на придбання обладнання, інвентарю та устаткування для шкільних їдалень. Це допоможе громадам поліпшувати якість шкільного харчування завдяки раніше залученій міжнародній допомозі.

Реалізація рішення не потребує додаткового фінансування з державного та місцевих бюджетів України.

Як повідомляло Інше ТВ, Як визначають порції у шкільних їдальнях: роз’яснення Держпродспоживслужби