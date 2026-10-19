Міністр оборони США Піт Гегсет поки що не схвалив передачу Україні значної партії ракет-перехоплювачів для систем Patriot.

Про це виданню The Kyiv Independent повідомили українські посадовці та військові. У Києві виникли підозри, що Вашингтон навмисно затримує постачання озброєння, аби чинити тиск на Україну.

19 жовтня президент Володимир Зеленський заявив про затримки в наданні «певних видів критично важливих поставок», вказавши на Міністерство оборони США.

«Існують політичні домовленості, які не були реалізовані на робочому рівні», — додав він.

Високопоставлений український посадовець і двоє військових, які погодилися говорити на умовах анонімності через чутливість питання, стверджують, що Гегсет блокує постачання ракет для Patriot — систем, на які Україна покладається для перехоплення балістичних ракет.

«Контракти на ракети для Patriot лежать на столі в Гегсета. Він їх не підписує», — повідомив виданню The Kyiv Independent один із українських посадовців.

Він також додав, що ці ракети вже були оплачені союзниками України.

Ця затримка відбувається на тлі майже щоденних російських ударів балістичними ракетами по цивільній інфраструктурі України, через що Київ змушений покладатися на свої обмежені запаси ракет-перехоплювачів.

Нагадаємо, Гегсет “з’їв” міністра Сухопутних військ Дрісколла, “людину Венса”, а тепер йому радять балотуватися у президенти – ЗМІ