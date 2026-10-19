У Державній прикордонній службі України спростували інформацію про 40-годинні очікування на українсько-польському кордоні. Про це заявив речник ДПСУ Андрій Демченко, передає Кореспондент.

У телеефірі Демченко запропонував розрізняти різні категорії транспорту – легкові, автобусні та вантажні.

“Якщо говорити про легковий транспорт, то суттєвих черг на кордоні не фіксується. Звісно, що в окремі дні, в окремі години може бути певне навантаження на пункти пропуску – особливо, якщо говорити про кордон з Польщею. Як правило, люди збільшують своє побажання щодо перетину кордону перед вихідними або в суботу, коли пасажиропотік суттєво зростає. Наприклад, у п’ятницю кордон перетнуло 92 тисячі громадян, у суботу цей показник був на рівні 104 тисяч перетинів кордону, а в неділю він коливався на рівні 100 тисяч громадян, які перетнули кордон. Це, якщо говорити про всі ділянки кордону, і 50% цього пасажиропотоку припадає на кордон з Польщею”, – розповів речник ДПСУ.

При цьому він зазначив, що черги для легкових автомобілів на кордоні з Польщею інколи можуть виникати через скупчення на найпопулярніших пунктах пропуску, і порадив людям обирати найменш завантажені з них. Але назагал черг для легкового транспорту на кордоні з Польщею немає, запевнив Демченко.

Скупчення легкових автомобілів іноді виникають на популярних напрямках – в Устилузі на Волині, а також у Шегинях і Краківці на Львівщині. Там одночасно можуть чекати кілька десятків машин, інколи 60-70. На інших пунктах пропуску черги може не бути. Демченко порадив перевіряти завантаженість пунктів перед поїздкою та не покладатися на повідомлення про очікування тривалістю 20 чи 40 годин.

Для автобусів і вантажівок на виїзді з України діє електронна черга: система повідомляє водіям, коли прибути до кордону, тому фізичних черг із цих транспортних засобів там немає. У сусідніх країнах аналогічної системи немає, тож транспорт може чекати у звичайній черзі. На затримки вантажівок, за словами речника ДПСУ, впливають як тимчасові зупинки пропускних операцій через повітряні тривоги, так і митне оформлення товарів.