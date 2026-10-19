У Франції після вихідних протестів, що ознаменувалися насильством, прем’єр-міністр країни Себастьян Лекорню оголосив, що звернувся з проханням про запровадження “часткової та локалізованої” комендантської години. Про це УНН пише з посиланням на BFM TV.

Після міжвідомчої кризової зустрічі прем’єр-міністр Себастьян Лекорню оголосив у понеділок, 19 жовтня, що звернувся до префектів із проханням “запровадити низку комендантських годин” після насильства та руйнувань, які сталися цими вихідними під час демонстрацій.

“Вони будуть частковими, вони можуть бути дуже локалізованими”, – пояснив він.

“Я звернувся до префектів із проханням запровадити низку комендантських годин на цей вечір” в межах “захисту майна та бізнесу”, заявив Себастьян Лекорню після міжвідомчої зустрічі.

“Ми маємо справу з дуже специфічним типом широкомасштабного мародерства. Ми не можемо дозволити, щоб це тривало так довго”, – заявив він.

“Французи, які дивляться по телевізору, кажуть: “Усюди хаос”, на щастя, ні. У нас хаос, прямо кажучи, вибачте за вислів, який дуже локалізований у міських центрах”, – запевнив Себастьян Лекорню.

“Ця комендантська година буде локалізованою та частковою. Немає жодного питання про запровадження комендантської години по всьому Парижу. Це не має сенсу”, – стверджував Себастьян Лекорню, який зазначив, що зосереджується на “конкретних районах”.

“Соціальні партнери мають право на демонстрації; йдеться про пошук правильного балансу між відновленням громадського порядку — що є моїм абсолютним пріоритетом — і непорушенням свобод”, — продовжив він.

Під час свого виступу Себастьян Лекорню повторив, що його “рішучість відновити порядок” є “повною”. “За необхідності” уряд також буде готовий оголосити надзвичайний стан, заявив він, хоча на сьогодні комендантська година “здається більш доречною для ситуації”.

Щоб дозволити підприємствам “дуже швидко перезапуститися”, Себастьян Лекорню оголосив, що часткова допомога по безробіттю буде введена “вже завтра” для тих, хто найбільше постраждав від пошкоджень та мародерства. “Це захід для захисту зайнятості. У цій ситуації немає жодних питань про подальші соціальні потрясіння після руйнувань, які ми вже пережили”, — додав він.

Також буде виділено спеціальний фонд підтримки для всіх постраждалих підприємств, на додаток до вже ведуться переговори зі страховими компаніями щодо “прискорення оцінки”.

За словами міністра внутрішніх справ Лорана Нуньєса, у неділю поліція здійснила 351 арешт у столиці Франції. Уряд оголосив, що “щонайменше 3000 підприємств” по ​​всій країні постраждали від пошкоджень або мародерства протягом вихідних.