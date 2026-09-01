Міністр Сухопутних військ США Деніел Дрісколл залишає свою посаду після 18 місяців роботи. Офіційна причина відставки наразі залишається неназваною.

Про це повідомив Білий дім, пише АР і Суспільне

«Міністр Дрісколл був надзвичайно ефективним у просуванні порядку денного президента Трампа щодо “Знову зробити Америку сильною” в Міністерстві армії, забезпечуючи видатне керівництво під час історичних військових операцій, відновлюючи акцент на готовності та бойовій спроможності, сприяючи переговорам між Росією та Україною та багато іншого. Армія Сполучених Штатів стала могутнішою, ніж будь-коли, завдяки його роботі разом із головнокомандувачем і міністром війни», — заявила речниця Білого дому Анна Келлі.

У виданні наголошують, що причиною відставки можуть бути напружені відносини з міністром оборони Пітом Гегсетом, про що неодноразово повідомлялося раніше.

Відставка Дрісколла сталася після звільнення одного з його союзників з армії, а також згортання програми безпілотників, яку він підтримував. У квітні Гегсет раптово звільнив найвищого за званням військового керівника армії, генерала Ренді Джорджа. Пізніше, у червні, командувач армії США в Європі та Африці генерал Крістофер Донахью несподівано також залишив посаду.

Ден Дрісколл — ветеран війни в Іраку, інвестор у технологічні компанії та колишній радник Венса, з яким той познайомився в Єльській школі права. Висуваючи кандидатуру Дрісколла у 2024 році, Трамп назвав його «руйнівником усталених порядків і агентом змін».

На посаді міністра армії Дрісколлу доручили роль ключового переговорника, який мав покласти край війні між Росією та Україною. Він також був одним із головних ініціаторів спроб скоротити бюрократичні перепони, щоб військові підрядники могли швидше розробляти більше безпілотників і засобів протидії дронам, оскільки характер ведення війни стрімко змінюється в усьому світі.

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