Петру Тимофійовичу Моторному 5 листопада виповниться 107 років, і зараз він – найстарший чоловік, що проживає в Ірландії.

Про це повідомляє БО Ukrainian Action in Ireland, передає Інше ТВ.

Петро Тимофійович Моторний народився 5 листопада 1919 року на Черкащині. Більшу частину життя він прожив у Миколаєві, куди переїхав ще після школи. Саме там розпочав свій понад 50-річний трудовий шлях на суднобудівному заводі, від зварювальника до начальника цеху.

Петро Тимофійович не просто довгожитель, він і досі дивує своєю пам’яттю та активністю. Він напам’ять декламує уривки з «Енеїди» Івана Котляревського.

У лютому 2024 року, у віці 104 років, Петро вперше у житті отримав закордонний паспорт. Він вирушив до Ірландії, де на нього чекала його родина.

Станом на 27 серпня 2026 року Петро Моторний має 106 років і є найстарішим чоловіком, який проживає в Ірландії.

І вже 5 листопада цього року йому виповниться 107 років.

Бажаємо Петру Тимофійовичу міцного здоров’я, довгих років життя та якомога більше теплих моментів у колі рідних!

Як повідомляло Інше ТВ, У Миколаєві 104-річний містянин прийшов оформлювати перший в житті закордонний паспорт (ФОТО)