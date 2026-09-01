На східному кордоні Фінляндії зібралися сотні диких кабанів, які не можуть дістатися до Росії. Це пов’язано з тим, що ворота для тварин на східному прикордонному бар’єрі закриті.

Про це повідомляє Анна Войвалін, директорка Регіонального центру контролю захворювань Фінського управління харчових продуктів, пише Yle.

Це приблизна кількість кабанів, яка базується на зображеннях з мисливських камер. Прикордонна служба закрила ворота на кордоні на початку серпня, щоб допомогти в боротьбі з африканською чумою свиней.

Природна територія диких кабанів пролягає вздовж обох боків кордону. Раніше тварини іноді годувалися на фінській стороні, а потім поверталися на свою територію в Росії.

Зараз природний шлях свиней порушено, тому вони можуть бути неспокійними.

-Існує побоювання, що вони вирушать на захід, -каже Войвалін.

У зоні зараження чумою свиней, особливо в центральній зоні, діють суворі обмеження, щоб утримувати диких кабанів на місці та не дозволяти їм залишати центральний осередок захворювання. Свиней також може лякати гучна поведінка та рух людей у ​​зоні чуми свиней.

Тварин у центральній зоні чуми свиней годують, щоб вони залишалися на місці.

Огорожі для дичини допоможуть у майбутньому

Для центральної зони планується встановити огорожу для дичини, яка не дозволить тваринам залишати територію. Однак будівництво огорожі не може розпочатися, доки не будуть достатньо досліджені інфекції, що виникають за межами центральної зони.

За оцінками Фінського управління харчових продуктів, будівництво огорожі триватиме кілька місяців. Після будівництва огорожі диких кабанів, які залишилися в центральній зоні, можна буде видалити шляхом відстрілу або відлову.

Фінське управління харчових продуктів розширило зону зараження африканською чумою свиней у п’ятницю ввечері. Нова частина зони зараження включає всі муніципалітети Котка, Хаміна та Пюхтяя. Крім того, зона включає частини міста Ловііса, муніципалітет Лапін’ярві та місто Коувола.

Фінське управління харчових продуктів цього тижня прийме рішення щодо детальніших обмежень для нової зони.

Водночас воно вирішить, чи потрібно змінювати обмеження у старій частині зони зараження.