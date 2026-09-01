31 серпня на території Миколаївщини зареєстровано 26 пожеж, одна з яких виникла внаслідок ворожої атаки ударними безпілотниками.

Сталося це у Миколаївському районі — горів вантажний автотранспорт. Тут поранення отримав 54-річний чоловік. Йому надали необхідну медичну допомогу, лікування проходить амбулаторно.

Про це повідомили в ГУ ДСНС України у Миколаївській області, передає Інше ТВ.

Ще чотири пожежі стались в житловому секторі:

– у м. Миколаєві за різними адресами горіли житловий будинок разом із сухостоєм на площі 115 кв.м та речі домашнього вжитку в однокімнатній квартирі на першому поверсі чотирьохповерхового житлового будинку на незначній площі;

– у м. Вознесенськ горіла кухня у приватному житловому будинку, площа горіння склала 4 кв.м;

– у с. Врадіївка Первомайського району загорівся житловий будинок на площі 120 кв.м. Тут поруч із осередком пожежі знаходився гараж та автомобіль — їх вогнеборці врятували від вогню.

Ще одна пожежа виникла на транспорті — у с. Іванівка Куцурубської громади Миколаївського району горів автомобіль VOLKSWAGEN PASSAT, який розташовувався під металевим навісом поруч із гаражем. Гараж від вогню рятувальники вберегли.

Інші епізоди — горіння сухостоїв, сміття, чагарників, пожнивних залишків на території приватних домоволодінь та на відкритих територіях. Загальна площа горіння — понад 10 га.

Підрозділами Головного управління забезпечено реагування на всі повідомлення.

Як повідомляло Інше ТВ, позаминулої доби на Миколаївщині гасили пожежі – горіло через обстріли і не тільки (ФОТО)