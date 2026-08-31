Учора та сьогодні вночі ворог атакував Миколаївщину БпЛА типу «Shahed». Внаслідок удару в Миколаївському районі поранено 44-річного чоловіка. Його госпіталізували. Пошкоджено складське приміщення, сім вантажних та два легкових автомобілі. Виникли пожежі, які ліквідували рятувальники.

Також вчора внаслідок влучання FPV-дрону виникла пожежа господарчої споруди в Куцурубській ТГ Миколаївського району. На щастя, обійшлось без постраждалих.

Ще на двох локаціях внаслідок ведення бойових дій горіли суха трава та стерня.

У випадках, що не пов’язані з російською агресією, 18 разів палав сухостій, чагарники, пожнивні залишки та сміття.

У приватному секторі загасили дві пожежі. Дерев’яна господарча споруда зайнялась у Врадіївській ТГ Первомайського району, літня кухня у Володимирівській ТГ Баштанського району. Причини встановлюються.