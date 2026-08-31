Ілон Маск сказав Михайлу Федорову, що готовий дозволити Україні бити по Росії безпілотниками зі Starlink, пише FT з посиланням на джерела.

Водночас, за даними видання, мільярдер наголосив: це політичне рішення, яке фінально має ухвалити Білий дім, передає Бабель.

Ексміністр оборони України відмовився коментувати свої розмови з Маском. А сам Маск і SpaceX на запити FT не відповіли.

Наприкінці липня The Atlantic писало, що Володимир Зеленський просив Дональда Трампа переконати Маска розширити Starlink на РФ для ударів по пускових установках балістики. Трамп нібито відмовив. Тим часом 30 серпня Федоров приїхав до США шукати інвестиції для фонду оборонних технологій.