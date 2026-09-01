Міністр фінансів США Скотт Бессент у понеділок чітко дав зрозуміти міністру фінансів Росії Антону Силуанову, що жодне економічне полегшення для Росії чи угоди з інших питань неможливі, доки не закінчиться війна в Україні, повідомило джерело, знайоме з двосторонньою зустріччю міністрів.

Бессент зустрівся з Силуановим на полях зустрічі лідерів фінансів G20 в Ешвіллі, штат Північна Кароліна, пише Reuters.

Перша особиста поява міністра фінансів Росії на саміті G20 після вторгнення Росії в Україну розлютила європейських чиновників, які працюють над запровадженням додаткових санкцій проти Росії.

Раніше американський чиновник повідомив Reuters, що основна увага на зустрічі Бессент-Сілуанов була присвячена мирному плану президента Дональда Трампа для України.

Міністерство фінансів Росії заявило, що двоє чиновників обговорили фінансову співпрацю в рамках G20.

Коли Силуанов спробував обговорити сфери, що становлять взаємний інтерес, джерело повідомило, що Бессент перебив його та сказав: «Нічого не можливо, поки не закінчиться війна».

США запровадили санкції проти російських нафтових гігантів у жовтні 2025 року, але після того, як американо-ізраїльська війна проти Ірану припинила постачання енергоносіїв через Ормузьку протоку, Бессент видав ліцензії, що дозволяють продавати морську російську нафту, що зберігається в танкерах, щоб полегшити постачання, відправивши частину коштів до Москви.

Нагадаємо, ІншеТВ повідомляло, що Європейці обурені рішенням адміністрації Трампа запросити міністра фінансів росії Сілуанова на зустріч G20