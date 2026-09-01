Внаслідок влучань пошкоджено житлову та цивільну інфраструктуру, виникли пожежі. У Києві пошкоджено житлові будинки та нежитлові будівлі, у Солом’янському районі частково зруйновано житловий будинок, повідомляє Монітор.

Відомо про 11 загиблих людей, з них 8 у Києві та 3 на Київщині. Поранено 17 осіб, зокрема 3 дітей.

На Київщині пошкоджено житлові будинки, магазини, підприємства, СТО та об’єкти інфраструктури. У Борисполі виникли пожежі, евакуйовано 48 людей та деблоковано двох людей з-під завалів. У Григорівці та Гусачівці пошкоджені житлові будинки й інфраструктура.