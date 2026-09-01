Посол України в Нідерландах Андрій Костін звернувся до нідерландського уряду із проханням достроково надати Україні військову допомогу на суму 2 млрд євро.

Про це повідомляє De Volkskrant, передає Mind.

«Ми мусимо захистити наших громадян від жорстоких методів, якими росія веде війну», – сказав Костін.

За його словами, російські атаки спрямовані не лише на військові об’єкти та електростанції, а дедалі частіше й на торговельні центри, універмаги та інші цивільні об’єкти.

Прохання України, зокрема, стосується ракет для систем протиповітряної оборони. Костін наголосив, що країні потрібна будь-яка допомога, яка дасть змогу захиститися від російських балістичних і гіперзвукових ракет.

Посол звернувся до уряду Нідерландів, який наразі веде напружені переговори щодо бюджету, із проханням достроково надати частину підтримки, запланованої на наступні роки.

За словами Костіна, Україна могла б уже зараз використати 2 млрд євро з коштів, зарезервованих на пізніший період, зокрема для інвестицій у виробництво дронів-перехоплювачів.

Нідерланди й раніше достроково використовували кошти, зарезервовані для військової допомоги Україні. Наприклад, цього літа міністерка оборони Ділан Єшильгьоз-Зегеріус оголосила, що уряд уже спрямовує 437 млн євро військової допомоги, яку спочатку планували виділити пізніше цього року.

Загалом уряд Нідерландів щороку передбачає у бюджеті 3 млрд євро на військову допомогу Україні.

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