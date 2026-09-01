У ніч на 1 вересня (з 18:00 31 серпня) противник атакував Україну:

– балістичними ракетами Іскандер-М/KN-23/С-400 та протикорабельними ракетами Циркон із Брянської, Курської, Воронезької та Ростовської обл. рф;

– крилатими ракетами морського базування “Калібр” із Новоросійська;

– протирадіолокаційними ракетима Х-31П із повітряного простору над акваторією Чорного моря;

– S8000 “Бандероль” із Брянської обл. та над акваторією Азовського моря;

– 218 ударними БпЛА типу Shahed (близько третини – реактивні) та дронами-імітаторами типу “Пародія” із напрямків: Курськ, Міллерово, Орел, Приморсько-Ахтарськ – рф., ТОТ Донецьк, Гвардійське – ТОТ АР Крим.

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Основні напрямки удару – Одещина, Київщина.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 08:30, протиповітряною обороною збито/подавлено 199 цілей:

– 5 балістичних ракет Іскандер-М/KN-23/С-400;

– 2 S8000 “Бандероль”;

– 5 крилатих ракет “Калібр”;

– 187 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера та дрони інших типів.

Зафіксовано влучання ракет та ударних БпЛА противника на 28 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 10 локаціях. Крім того, частина ворожих ракет не досягла своїх цілей, інформація щодо їх локації уточнюється. На жаль, внаслідок російської атаки є загиблі та постраждалі, висловлюємо співчуття рідним та близьким…

Атака триває, в повітряному просторі понад десять ворожих БпЛА. Дотримуйтесь правил безпеки!