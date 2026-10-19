У понеділок магазини в центрі Мілана зачинилися раніше, а їхні вітрини забили дошками — власники побоювалися нової хвилі заворушень після двох днів протестів, під час яких демонстранти вступали в сутички з поліцією, грабували крамниці та нищили майно.

З вітрин більшості магазинів на вулиці Монтенаполеоне — престижному торговому кварталі, де розташовані бутіки таких брендів, як Chanel, Tiffany та Dior, — завбачливо прибрали товар. Тим часом вулицею патрулювала поліція, а за подіями спостерігала невелика група туристів.



Про це пише Reuters

Цими вихідними кілька сотень протестувальників із закритими каптурами обличчями — серед яких, як вважається, було чимало неповнолітніх — підпалювали сміттєві баки та грабували магазини в центрі міста. Це сталося після того, як у суботу відбулася мирна акція протесту проти незадовільного рівня державних послуг і зростання цін.

Як повідомляється в телерепортажах, серед розграбованих закладів — магазини спортивних товарів Decathlon та Arc’teryx, а також офіс оператора мобільного зв’язку Vodafone. Магазини одягу, зокрема Levi’s та Under Armour, а також згаданий Decathlon, закрили свої вітрини картоном і дерев’яними щитами.

Прем’єр-міністр Італії Джорджа Мелоні, на яку наступного року чекають загальнонаціональні вибори, засудила насильство. У понеділок вона провела нараду з міністрами та керівниками силових структур, щоб обговорити ситуацію.



За словами джерела в уряді, влада планує впровадити запропоновані поліцією заходи, спрямовані на запобігання таким спалахам насильства та боротьбу з ними. Ці пропозиції мають бути розглянуті на засіданні кабінету міністрів, запланованому на вівторок.

Як пише газета Corriere della Sera, Мелоні розглядає можливість подовження терміну превентивного тримання під вартою для неповнолітніх і посилення боротьби з молодіжними угрупованнями. Для цього можуть бути прискорені деякі положення законопроєкту про безпеку, який наразі перебуває на розгляді в парламенті.

Італійська поліція повідомила, що під час заворушень у Мілані в неділю було затримано 271 молоду людину. У понеділок у поліції уточнили, що 32 особи були заарештовані (взяті під варту); серед них — 23 неповнолітні та 13 іноземних громадян. Щодо ще 28 осіб матеріали передано до судових органів. Ці заворушення стали наслідком сутичок, що відбулися в суботу в Мілані та інших містах півночі Італії — зокрема в Болоньї, Брешії, Бергамо й Турині. Згідно зі звітом поліції, оприлюдненим у неділю, там було заарештовано 28 протестувальників.

Події в Італії перегукуються із заворушеннями в сусідній Франції: там у суботу сотні тисяч людей, обурених зростанням вартості життя та погіршенням якості державних послуг, вийшли на вулиці. Ці протести стали одними з найбільш насильницьких у країні за останні роки.