Дедалі більше республіканців у Палаті представників попереджають президента Трампа, що готові заблокувати додаткове фінансування Пентагону, якщо адміністрація не займе жорсткішу позицію щодо Росії, пише The Hill.

За підтримки міністра оборони Піта Гегсета, адміністрація наполягає на тому, щоб республіканці в Конгресі схвалили виділення щонайменше 350 мільярдів доларів на нові військові витрати. Це пропонується зробити в рамках бюджетного пакету, що ухвалюється за спрощеною процедурою («узгодження бюджету») під час так званої «кульгавої качки» — перехідного періоду між виборами та інавгурацією нового складу Конгресу.

Однак низка республіканців, які підтримують Україну, обурені останніми зовнішньополітичними кроками Трампа. Зокрема, йдеться про домовленість із президентом РФ Володимиром Путіним щодо імпорту російського дизельного пального до США — захід, покликаний стримати зростання цін на пальне.

Ця угода, у поєднанні з повідомленнями про те, що США обмежили доступ України до стратегічних супутникових систем, створює передумови для гострого внутрішнього протистояння в Конгресі. З одного боку опинилися найвідданіші прихильники України серед республіканців (які вимагають відновлення санкцій проти РФ та скасування обмежень на використання супутників), а з іншого — адміністрація Трампа, яка поспішає домогтися збільшення фінансування для Пентагону.

Ситуацію загострює ще один законодавчий акт — ініційований сенатором Ліндсі Гремом (республіканець від штату Південна Кароліна) і підписаний Трампом лише минулого місяця. Цей закон мав на меті посилити санкції проти Росії та чинити додатковий тиск на Москву, щоб спонукати її до укладення мирної угоди з Україною. Натомість рішення Трампа призупинити дію цих санкцій фактично розширило можливості Путіна фінансувати війну, що викликало розчарування серед прихильників цього закону в обох партіях.

У відповідь пролунали погрози.

Цього тижня член Палати представників Дон Бейкон (республіканець від штату Небраска) попередив: жоден із законодавчих пріоритетів Трампа не пройде через Конгрес у цей перехідний період, якщо президент не вживе заходів для покарання російської «воєнної машини» замість того, щоб підживлювати її. Інший конгресмен, Браян Фіцпатрік (республіканець від штату Пенсильванія), заявив виданню The Wall Street Journal, що на адміністрацію чекають «наслідки», якщо вона не відновить доступ до супутникових технологій, використання яких, за словами української сторони, було обмежено.

«Державні відомства не отримають фінансування, якщо вони не виконують свою роботу», — зазначив Фіцпатрік. Інші республіканці на Капітолійському пагорбі зазначають, що ці попередження є цілком серйозними — не лише через обурення, викликане рішеннями Трампа, а й тому, що багато республіканців наступного року вже не будуть у Конгресі (через вихід на пенсію або поразку на виборах). Це розв’яже їм руки, дозволяючи голосувати проти президента, не побоюючись політичних наслідків.

«Тиск із боку Конгресу буде настільки сильним, що адміністрація зрозуміє: їй доведеться певною мірою відступити, якщо вона справді хоче чогось досягти, — повідомив помічник одного з республіканців у Палаті представників. — Є чимало законодавців, які або не повернуться до Конгресу, або програли вибори; вони, ймовірно, відчують себе вільними від зобов’язання в усьому підтримувати президента».

В офісі Гегсета відмовилися від коментарів.

Глава Пентагону вже кілька місяців закликає Конгрес схвалити рекордний запит Трампа на оборонний бюджет у розмірі 1,5 трильйона доларів, називаючи це «унікальною інвестицією покоління», яка є критично важливою для реалізації пріоритетів Трампа у сфері національної безпеки.

Крім того, минулого тижня міністр оборони заявив, що Пентагон наполегливо домагатиметься ухвалення пакету бюджетного узгодження (reconciliation package) на суму 350 мільярдів доларів. Наразі розгляд цього питання в Конгресі загальмувався через розбіжності щодо джерел фінансування.

«Ми активно працюємо з комітетами, щоб гарантувати, що цей законопроєкт — на суму щонайменше 350 мільярдів доларів, а можливо, й більше — забезпечить відомству все необхідне. Це дозволить президенту відновити потенціал стримування та зміцнити наші збройні сили по всьому світу», — заявив Гегсет у середу на конференції, присвяченій армії, що проходила у Вашингтоні. Він додав, що Пентагон співпрацює з Білим домом, аби втілити це в життя «незалежно» від результатів проміжних виборів.

Цей пакет передбачає фінансування кількох пріоритетних для Трампа напрямків, зокрема 17 мільярдів доларів на систему протиракетної оборони «Золотий купол» (Golden Dome), а також кошти на безпілотники та 47 мільярдів доларів на розширення виробництва боєприпасів.

Із загальної суми в 113 мільярдів доларів, виділених на зміцнення оборонно-промислової бази, понад 48 мільярдів спрямовано на забезпечення критично важливими мінералами. Близько 103 мільярдів доларів передбачено на недорогі автономні системи, штучний інтелект та засоби протидії безпілотникам. Близько 14 мільярдів доларів буде спрямовано на модернізацію, підтримку та виробництво винищувачів F-35, стратегічних бомбардувальників Boeing B-52 Stratofortress, винищувача ВМС наступного покоління та транспортного літака Lockheed Martin KC-130J.

Пентагон також просить 36 мільярдів доларів на категорію «Етос воїна», яка включатиме інвестиції в житло та об’єкти для військовослужбовців.

Оскільки демократи майже єдині в опозиції до війни Трампа в Ірані, лідерам Республіканської партії знадобиться, щоб практично кожен республіканець у Палаті представників підтримав пакет, щоб мати хоч якийсь шанс пройти через нижню палату.

Але Бекон, який йде у відставку наприкінці терміну, передбачив, що поблажливий підхід Трампа до Росії відчужив достатньо республіканців, що спікеру Майку Джонсону (республіканець від штату Луїзіана) буде важко прийняти не лише фінансування Пентагону, але й усе інше, що лідери Республіканської партії сподіваються прийняти на невдалій сесії.

«Рішення скоротити обмін розвідувальними даними з Україною та обмежити доступ до Starlink рівносильне допомозі загарбнику — воєнному злочинцю, який бомбить міста», — написав у соціальній мережі X Бейкон, член Комітету Палати представників у справах збройних сил. — «Чи справді адміністрація розраховує отримати хоч якусь підтримку протягом решти терміну роботи 119-го скликання Конгресу? Їхній політичний курс приречений, якщо вони не змінять напрямок».

Угода щодо дизельного пального викликає ще гострішу критику.

Минулого тижня група законодавців від обох партій надіслала Трампу листа, в якому засудила цю угоду, зазначивши, що вона порушує дух — якщо не букву — нового закону про санкції проти Росії. Вони закликали президента змінити підхід і застосувати передбачені законом санкції «у повному обсязі та без зволікань».

«Ми закликаємо адміністрацію анулювати цю ліцензію і надалі не видавати жодних загальних дозволів, які відновлюють енергетичні операції з Росією та наповнюють воєнну скарбницю Кремля», — написали законодавці.

Лист підписали п’ятеро республіканців: члени Палати представників Майкл Маккол (Техас), Ден Ньюхаус (Вашингтон) і Джо Вілсон (Південна Кароліна), а також Бейкон і Фіцпатрік.

Вілсон, співголова групи підтримки України в Палаті представників, оприлюднив додаткову заяву, в якій ще раз підштовхнув Трампа до дій, нагадавши, що саме президент був ініціатором цього нового закону про санкції.

«Президент Трамп підтримав ці потужні санкції, за які виступав покійний сенатор Грем, — зазначив Вілсон. — Я переконаний, що впровадження санкцій імені Грема — ухвалених Конгресом і підписаних президентом Трампом — залишається критично важливим для просування інтересів Америки».

Інші республіканці, які побажали залишитися анонімними, висловлювалися значно різкіше, навіть покладаючи на Трампа провину за кризу цін на дизельне пальне через розв’язання війни з Іраном.

«Він має скасувати це рішення», — заявив помічник одного з республіканців у Палаті представників.

«По-перше, це незаконно. Ми ухвалили закон, який запроваджує енергетичне ембарго проти Росії, — продовжив помічник. — До того ж, навіщо ми втягнули себе у війну на Близькому Сході, що призвело до стрибка цін на пальне? Якщо хочете знизити ціни на пальне — вирішуйте цю проблему». Щоб розвіяти скепсис щодо планів адміністрації Трампа стосовно витрат на оборону, представники Пентагону нещодавно розпочали серію закритих брифінгів. Мета цих заходів — забезпечити підтримку бюджетного запиту на суму 1,5 трильйона доларів.

Однак демократи та деякі республіканці в Сенаті побоюються, що проведення такої кількості секретних засідань на фінальному етапі року — безпосередньо перед його завершенням — не дозволить сформувати необхідну коаліцію законодавців, здатну змінити ситуацію.