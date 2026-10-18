Радники глави Пентагону Піта Геґсета пропонують йому розглянути можливість участі в президентських виборах 2028 року. Вони вважають, що його публічний образ і жорстка риторика можуть стати основою політичної кар’єри. Про це повідомляє CNN із посиланням на джерела, знайомі з обговореннями, пише Кореспондент.

Водночас перспективи Геґсета можуть ускладнити скандали навколо нього та війна з Іраном.

За даними телеканалу, частина наближених до глави Пентагону радників вважає, що демонстрація військової рішучості та жорсткі заяви можуть допомогти йому здобути підтримку виборців. Інші застерігають, що схильність Геґсета до скандалів може зашкодити його політичним амбіціям.

Сам Геґсет раніше заперечував повідомлення про можливі політичні плани. Представниця Пентагону Кінгслі Вілсон заявила CNN, що міністр не балотується в президенти, а його головним пріоритетом залишається керівництво військовим відомством. Інший представник Пентагону, Шон Парнелл, також заперечив, що Геґсет обговорював питання, про які повідомив телеканал.