Штучний інтелект здатний легко вкорінювати в людську пам’ять вигадані події та переконувати в тому, чого насправді ніколи не відбувалося. Серія експериментів довела, що згенеровані машинами деталі викривляють факти, а людський мозок охоче сприймає чужі вигадки за власні спогади, пише 24.

Науковці провели масштабне тестування, яке продемонструвало дивовижну вразливість людської психіки перед алгоритмами. Професорка MIT Media Lab Патті Маес разом із колегами показала 200 учасникам 24 звичайні фотографії із зображеннями весілля, міської вулиці та перегонів. Згодом одній групі продемонстрували ті самі кадри, а іншій – зображення, які змінив генеративний ШІ. На них алгоритми домалювали військових, підкоригували міміку або додали натяки на кліматичні зміни.

Під час фінального опитування респонденти, які бачили модифіковані кадри, масово заявляли про хибні спогади. Ба більше, вони виявилися абсолютно впевненими у правдивості вигаданих деталей.

Я вважаю все це принципово дуже небезпечним, – прокоментувала професорка MIT Media Lab Патті Маес.

Вчені звернули увагу на те, що надмірна довіра до технологій викликає так звану когнітивну капітуляцію. Дослідники з Пенсільванського університету Гідеон Нейв і Стівен Шоу наголошують, що люди поступово перестають тренувати власні ментальні здібності.

Підтвердженням цього став інший експеримент за участю 54 добровольців, які писали есе. Ті, хто створював тексти за допомогою ChatGPT, показали найслабшу нейронну активність мозку за даними електродів. Згодом цим учасникам було вкрай важко згадати власні думки та процитувати написане.

Проблема втрати компетенцій стосується навіть фахівців. Згідно з дослідженням 2025 року в науковому журналі The Lancet Gastroenterology and Hepatology, 19 досвідчених лікарів проаналізували майже 1 500 колоноскопій. Після регулярного використання ШІ-помічника їхня здатність самостійно виявляти передракові стани впала приблизно на 20 відсотків. Коли інтелектуальний “м’яз” не тренують щодня, він швидко слабшає.

Штучний інтелект здатен спотворювати навіть свідчення очевидців злочинів чи аварій. В одному з експериментів люди після спілкування з чат-ботом демонстрували втричі більше неправдивих спогадів про побачене на відео правопорушення. Майже половина учасників іншого тесту щиро повірила в існування незнятих ремейків кінофільмів, зокрема версії “Матриці” з Віллом Смітом.

Дослідниця з Інституту масивних даних Джорджтаунського університету Маттеа Сім провела експеримент із 331 учасником. Люди дивилися анімацію наїзду автомобіля на пішохода, а потім читали ШІ-звіт інциденту. Якщо алгоритм упевнено вказував хибний дорожній знак, лише 45 відсотків людей пам’ятали реальну картину, тоді як серед читачів точного звіту результат становив майже 84 відсотки. Навіть чітке попередження про авторство машини не захистило респондентів від маніпуляції.

Загальновідомо, що ШІ може помилятися, проте людський нагляд може виявитися не дуже вдалим розв’язанням цієї проблеми, – додала дослідниця Маттеа Сім.

Коли алгоритми активно втручаються в пам’ять людей, традиційна концепція контролю з боку оператора опиняється під загрозою, адже змінюється саме сприйняття реальності.