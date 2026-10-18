Невідомий об’єкт міг порушити повітряний простір Польщі в ніч проти неділі, через це поблизу Любліна триває пошукова операція. Про це повідомляє Оперативне командування Збройних Сил Польщі, пише Кореспондент.

На місце ймовірного інциденту – на південь від Любліна – направили наземну пошуково-рятувальну групу з Сил територіальної оборони, яка проводить пошуки можливого місця падіння об’єкта. До операції також залучили поліцію та військову жандармерію.

Зазначається, що ці заходи мають на меті перевірити зареєстрований радіолокаційний сигнал та повідомлення місцевих мешканців, а також встановити тип потенційного об’єкта або підтвердити те, що зареєстрований сигнал міг бути наслідком метеорологічних явищ чи аномалій.

Наразі порушення польського повітряного простору не підтверджено.

“Оперативне командування Збройних сил Польщі постійно відстежує ситуацію. Подальша інформація буде надана після завершення перевіркових заходів та підтвердження подробиць події”, – йдеться у заяві.