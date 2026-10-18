-З моменту як американський Президент оголосив про енергетичне перемир’я тиждень тому, Росія цілеспрямовано вдарила по українській енергетиці та нафтогазовому сектору вже 76 разів. Тільки цієї ночі були удари по підстанціях на Вінниччині, Житомирщині, Хмельниччині та Одещині. Десятки тисяч родин залишаються без світла. Фактично цілодобово працюють енергетики та ремонтні бригади над відновленням. Вночі били росіяни також по житлових будинках в наших регіонах. Станом на зараз відомо про 12 поранених, серед них двоє дітей. Двоє людей загинуло. Мої співчуття рідним та близьким. Вранці був удар по сільськогосподарському підприємству на Волині. Всі необхідні служби працюють на місці.

Загалом за минулий тиждень росіяни випустили по Україні майже 2700 ударних дронів, 1700 авіабомб та 66 ракет, більша частина з них – балістичні. Головні цілі цих ударів – саме енергетика, росіяни намагаються створити блекаут. І Америка має бачити, що Росія не робить кроки назустріч у відповідь на зняття санкцій чи угоди. Навпаки, кожен сигнал про можливість заробити вони сприймають як те, що ставка на війну працює і можна воювати далі. Саме через цю позицію Росії війна триває, а не через те, що Україна справедливо захищає себе. Саме на Росію потрібно тиснути, щоб у миру був шанс. Дякую всім, хто це розуміє та допомагає.