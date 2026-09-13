Нагадаємо, як повідомляло ІншеТВ, Радник Мерца і Борис Джонсон теж були евакуйовані із спецпоїзда Київ-Варшава через атаку дронів.

В Укрзалізниці не виключають, що мішенню російського дрона біля кордону з Польщею міг бути і дипломатичний поїзд

Прокоментував у Х цей інцидент і Борис Джонсон.

-Не знаю, яка викривлена ​​логіка спонукала Путіна підірвати сьогодні вранці український локомотив, що стояв на польському кордоні. Напевно можна сказати одне: це саме той тип хаотичних і безглуздих атак, яких українці зазнають щодня — навіть на цивільних залізницях. На сьогодні Путін винен у загибелі 1700 працівників «Укрзалізниці». Вони та пасажири, що користуються поїздами щодня, — справжні герої.

Коли ж ми нарешті надамо їм необхідні засоби протиповітряної оборони? Чому ми не розблокуємо заморожені кошти Путіна й не передамо їх Україні? На рахунку в бельгійському банку зберігається понад 140 мільярдів євро, а в Лондоні — близько 10 мільярдів фунтів стерлінгів. Велика Британія могла б узяти на себе ініціативу.

Українці переможуть — це стало очевидним після трьох днів, проведених у їхній чудовій країні. Але ми зможемо покласти край цій жахливій війні значно швидше, якщо поставимося до ситуації серйозно й надамо їм усе, чого вони потребують і на що заслуговують.